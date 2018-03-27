На Советской Армии Priora «легла» на бок после столкновения с иномарками

Во вторник, 27 марта, в Самаре произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. На пересечении Советской Армии и Дыбенко столкнулись автомобили Lada Priora, Suzuki и Nissan. Очевидцы поделились фотографиями аварии в соцсетях. — 26-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением и врезался в припаркованные иномарки, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области После этого Lada съехала со снежной насыпи на дорогу и перевернулась набок. В результате аварии пострадал только водитель отечественного автомобиля. Врачи отправили молодого человека в больницу. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать требования ПДД и установленную скорость движения, тщательно проверять исправность транспортного средства перед выездом.