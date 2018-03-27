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На Советской Армии Priora «легла» на бок после столкновения с иномарками
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Советской Армии Priora «легла» на бок после столкновения с иномарками 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Во вторник, 27 марта, в Самаре произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. На пересечении Советской Армии и Дыбенко столкнулись автомобили Lada Priora, Suzuki и Nissan. Очевидцы поделились фотографиями аварии в соцсетях.
— 26-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением и врезался в припаркованные иномарки, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
После этого Lada съехала со снежной насыпи на дорогу и перевернулась набок.
В результате аварии пострадал только водитель отечественного автомобиля. Врачи отправили молодого человека в больницу.
Сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать требования ПДД и установленную скорость движения, тщательно проверять исправность транспортного средства перед выездом.
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