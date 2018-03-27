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У Volvo XC 90 обнаружились проблемы с системой безопасности
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

У Volvo XC 90 обнаружились проблемы с системой безопасности 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Речь идет об автомобиле Volvo XC 90. Находясь в автономном режиме управления, машина сбила женщину с велосипедом.
Это первый случай, когда с участием автономного Volvo допускается наезд на человека. Дорожное происшеств в ночь на 18 марта этого года в городе Темп (штат Аризона). На автомобиле было установлено две камеры. Одна из них контролировала дорогу, а другая водителя. Очевидно, в момент наезда сидевший за рулем смотрел вниз.
В полиции Сан-Франциско, впрочем, отметили, что трудно винить в произошедшем только автомобиль, поскольку женщина вышла на проезжую часть резко из темноты. А при такой ситуации сложно избежать столкновения даже при ручном управлении.
Комментируя случившееся, представители Volvo отметили, что люди не должны быть введены в заблуждение относительно отказа от системы контроля водителя. Однако Uber, который представлял Volvo, перевел свои испытательные программы в другие американские города.
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