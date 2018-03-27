У Volvo XC 90 обнаружились проблемы с системой безопасности

Речь идет об автомобиле Volvo XC 90. Находясь в автономном режиме управления, машина сбила женщину с велосипедом.

Это первый случай, когда с участием автономного Volvo допускается наезд на человека. Дорожное происшеств в ночь на 18 марта этого года в городе Темп (штат Аризона). На автомобиле было установлено две камеры. Одна из них контролировала дорогу, а другая водителя. Очевидно, в момент наезда сидевший за рулем смотрел вниз.

В полиции Сан-Франциско , впрочем, отметили, что трудно винить в произошедшем только автомобиль, поскольку женщина вышла на проезжую часть резко из темноты. А при такой ситуации сложно избежать столкновения даже при ручном управлении.

Комментируя случившееся, представители Volvo отметили, что люди не должны быть введены в заблуждение относительно отказа от системы контроля водителя. Однако Uber, который представлял Volvo, перевел свои испытательные программы в другие американские города.