Каток и куча ДТП. В Нижнем Новгороде снова День жестянщика

Нижегородцы предупреждают друг друга об очередном дне жестянщика. Город из-за снегопада встал в 8-балльные пробки.

По данным сервиса Яндекс.карты, на улице Белинского к площади Лядова — 10 баллов, что на 3 балла выше обычного. Также наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю: Борская трасса, Борский мост, от 449 километра до улицы Сергея Акимова. Длина пробки — 4 км. Загруженность Бринского — Сусловой из центра — 8 баллов, что на 3 балла выше обычного. Загруженность на Родионова — Казанском шоссе из центра — 8 баллов, что на 3 балла выше обычного. Загруженность Нижне-Волжской набережной к Канавинскому мосту — 5 баллов, что на 3 балла выше обычного. По направлению от Канавинского моста — 6 баллов, что на 3 балла выше обычного. Затруднено движение на проспекте Гагарина — 7 баллов, что на 3 балла выше обычного.

Нижегородцы стоят в пробках и сообщают о сильном гололеде на дорогах.

— Очень, очень скользкая дорога, — сообщает Виктор Ворошилов , проезжая по Молитовскому мосту. — Если сейчас притормозить — понесет. Будьте аккуратны, нижегородцы.

По его словам, скользко на проспекте Ленина. Здесь произошло ДТП возле съезда с Комсомольской площади в сторону Пролетарской столкнулись два автомобиля.

— Не серьезное ДТП, без жертв. Но, судя по всему, День жестянщика начинается опять! — сообщил он.

На картах действительно отмечено много ДТП.

— Каток, — предупреждает пользователь Яндекс.карт.

— Во попали, — вздыхает другой.

— Ну и погодка! Праздник к нам приходит, — добавляет третий.