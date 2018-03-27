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Каток и куча ДТП. В Нижнем Новгороде снова День жестянщика
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Каток и куча ДТП. В Нижнем Новгороде снова День жестянщика 

nn.ru 3 часа назад
Фото: nn.ru
Нижегородцы предупреждают друг друга об очередном дне жестянщика. Город из-за снегопада встал в 8-балльные пробки.
По данным сервиса Яндекс.карты, на улице Белинского к площади Лядова — 10 баллов, что на 3 балла выше обычного. Также наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю: Борская трасса, Борский мост, от 449 километра до улицы Сергея Акимова. Длина пробки — 4 км. Загруженность Бринского — Сусловой из центра — 8 баллов, что на 3 балла выше обычного. Загруженность на Родионова — Казанском шоссе из центра — 8 баллов, что на 3 балла выше обычного. Загруженность Нижне-Волжской набережной к Канавинскому мосту — 5 баллов, что на 3 балла выше обычного. По направлению от Канавинского моста — 6 баллов, что на 3 балла выше обычного. Затруднено движение на проспекте Гагарина — 7 баллов, что на 3 балла выше обычного.
Нижегородцы стоят в пробках и сообщают о сильном гололеде на дорогах.
— Очень, очень скользкая дорога, — сообщает Виктор Ворошилов, проезжая по Молитовскому мосту. — Если сейчас притормозить — понесет. Будьте аккуратны, нижегородцы.
По его словам, скользко на проспекте Ленина. Здесь произошло ДТП возле съезда с Комсомольской площади в сторону Пролетарской столкнулись два автомобиля.
— Не серьезное ДТП, без жертв. Но, судя по всему, День жестянщика начинается опять! — сообщил он.
На картах действительно отмечено много ДТП.
— Каток, — предупреждает пользователь Яндекс.карт.
— Во попали, — вздыхает другой.
— Ну и погодка! Праздник к нам приходит, — добавляет третий.
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