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Иномарка сбила девушку на пешеходном переходе в Дзержинске
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Иномарка сбила девушку на пешеходном переходе в Дзержинске 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло 26 марта в 20:15 на улице Дзержинского. Мужчина 1973 г.р. (водительский стаж девять лет), управляя автомобилем «Шевроле», при повороте налево совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадала женщина 1998 г.р. Она самостоятельно обратилась в больницу с ушибом мягких тканей. В госпитализации пострадавшая не нуждалась.
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