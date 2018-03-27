Ещё
За двойной перелом на нечищеной дороге ярославна подаст в суд на мэрию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За двойной перелом на нечищеной дороге ярославна подаст в суд на мэрию 

76.ru 41 минуту назад
Фото: 76.ru
Женщина, которая из-за нечищеных дорог упала на пешеходном переходе под колёса машин, через суд будет требовать у мэрии компенсации. Из-за недобросовестной работы коммунальщиков женщина уже больше месяца находится на больничном.
Всё произошло 8 февраля. Ярославна Мария Малова переходила дорогу на площади Труда, как вдруг поскользнулась на ледяных глыбах прямо на проезжей части, упала и ударилась так сильно, что не смогла самостоятельно встать. Женщине помогли подняться прохожие. А сама Мария сидела на лавочке на остановке и плакала от боли и обиды до приезда скорой.
— Скорая отвезла меня в травмпункт Соловьёвской больницы. У меня диагностировали двойной перелом лодыжки со смещением. Делали операцию. Две недели я лежала в больнице. Сейчас на больничном. Собираюсь обращаться в суд, поэтому ищу свидетелей случившегося со мной несчастья, — рассказала Мария.
Ярославский юрист Евгений Могунов считает, что у женщины есть все шансы отстоять свои права.
— Если человек пострадал на пешеходном переходе, ответственность лежит на мэрии. В таком случае нужно собрать свидетелей, попросить у них телефоны. Вызвать ГИБДД, так как это тоже является ДТП. Сотрудники полиции зафиксируют, что дорога действительно скользкая и нечищеная, и выпишут протокол. Вызвать скорую. Врачи должны зафиксировать место получения травмы и саму травму. Если вы добираетесь до травмпункта на такси, попросите у водителя чек, на котором будет указан адрес, откуда вас забрали и куда доставили, и сумма. Не лишним будет достать видеозаписи с камер наблюдения или регистраторов. Во время лечения собирать все чеки на лекарства и выписанные рецепты. Со всеми этими документами смело отправляйтесь в суд, — рассказывает Евгений Могунов.
76.ru: последние новости
«Беги или умри»: в Ярославской области под колёсами иномарки погиб 14-летний Тимур Махмудов Не сбросил скорость перед пешеходным переходом: появилось видео, как «Тойота» сбивает девочку Эксперимент над ярославскими водителями: светофоры сами будут решать, какой сигнал включить
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным67
НАТО приняло меры против российских дипломатов156
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге107
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово62
Еще три страны вышлют российских дипломатов240
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение