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В Москве в ДТП со «скорой» пациент получил сотрясение мозга
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В Москве в ДТП со «скорой» пациент получил сотрясение мозга 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве в результате ДТП на Варшавском шоссе пострадал пациент, находившийся в машине «скорой помощи», пишет mk.ru.
Отмечается, что водитель «скорой помощи» торопился доставить пациента в больницу, из-за чего столкнулся с легковым автомобилем и задел троллейбус. В результате маневров его транспортное средство перевернулось на бок. Медперсоналу, находившемуся в салоне, потребовалась медицинская помощь, а 63-летний пациент получил сотрясение мозга.
Ранее сообщалось, что в Москве «скорая» сбила двоих человек.
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