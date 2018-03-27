В Москве в ДТП со «скорой» пациент получил сотрясение мозга

Москве в результате ДТП на Варшавском шоссе пострадал пациент, находившийся в машине «скорой помощи», пишет mk.ru

Отмечается, что водитель «скорой помощи» торопился доставить пациента в больницу, из-за чего столкнулся с легковым автомобилем и задел троллейбус. В результате маневров его транспортное средство перевернулось на бок. Медперсоналу, находившемуся в салоне, потребовалась медицинская помощь, а 63-летний пациент получил сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что в Москве «скорая» сбила двоих человек.