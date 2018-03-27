Десятки нижегородцев заплатят штрафы за слишком темные окна автомобилей

Десятки нижегородцев заплатят штрафы за нарушение правил тонировки, сообщает пресс-служба управления МВД России по Нижнему Новгороду.

Автомобили нижегородцев сотрудники ГИБДД проверяли три дня. За это время было выявлено 188 автолюбителей, стекла в машинах которых были темнее нормы (по техническому регламенту, светопропускаемость должна составлять не менее 70%).

«Более 80 автолюбителей устранили данные нарушения на месте. Госавтоинспекторы разъяснили нарушителям, что тонированные стекла автомобиля значительно ухудшают видимость и создают угрозу безопасности дорожного движения. Это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия», — сообщили в МВД.

Автолюбителям-нарушителям придется заплатить штраф — по 500 рублей.