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Срок эксплуатации автобусов в Московской области намерены ограничить до семи лет
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Срок эксплуатации автобусов в Московской области намерены ограничить до семи лет 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Московская областная дума намерена рассмотреть законопроект, который впервые установит предел срока эксплуатации для автобусов, чтобы снизить аварийность общественного транспорта. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального парламента.
"Московская областная Дума предлагает законодательно установить предельный возраст для регионального общественного транспорта. Для автобусов малого класса предлагается ввести предел в пять лет с момента выпуска, а для среднего и большого — семь лет", — говорится в сообщении. В областной думе отметили, что законопроект намерены рассмотреть в первом чтении 29 марта.
Московская область станет первым регионом России, где будет законодательно прописано подобное ограничение, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. «Это нововведение может существенно поспособствовать улучшению „аварийной“ статистики», — процитировали его в пресс-службе думы.
Брынцалов добавил, что в Московской области на обновление подвижного состава общественного транспорта в 2017 году было выделено 12 млрд рублей, на эти средства должны быть закуплены 1,76 тыс. автобусов.
Крупные аварии с подмосковными автобусами
6 октября 2017 года на 3-м километре автодороги в обход города Коломны рейсовый автобус MAN крупнейшего автоперевозчика Подмосковья областного «Мострансавто», следовавший по маршруту Москва — Озеры, опрокинулся в кювет. Всего в автобусе находились 39 пассажиров. В результате ДТП пять человек погибли, 25 пассажиров получили травмы средней степени тяжести.
25 декабря 2017 года рейсовый автобус «Мострансавто», следовавший из «Сколкова» до «Славянского бульвара», въехал в многолюдный подземный переход. Погибли четверо и пострадали 11 человек.
ТАСС: последние новости
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