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Госдума уточнила порядок определения нетрезвых водителей
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Госдума уточнила порядок определения нетрезвых водителей 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный закон, уточняющий, что ответственность водителей за вождение в пьяном виде наступает не только при наличии этилового спирта в концентрации 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха, но и при концентрации 0,3 и более грамма спирта на один литр крови. Об этом пишет «Интерфакс».
«Когда водителя не могут «продуть», потому что он или пьян в стельку, или ранен, у него могут взять только кровь. МВД сейчас наблюдает такую картину: когда находят алкоголь в крови водителя, то врач не пишет, что водитель находится в состоянии опьянения, так как Минздрав ему это запрещает, ссылаясь на отсутствие в законодательстве норматива по крови», — ранее отмечал первый заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Сегодня статья 12.8 КоАП предусматривает, что за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, взимается в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Аналогичное административное наказание предусмотрено и за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.
Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.
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