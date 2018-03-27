Госдума уточнила порядок определения нетрезвых водителей

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный закон, уточняющий, что ответственность водителей за вождение в пьяном виде наступает не только при наличии этилового спирта в концентрации 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха, но и при концентрации 0,3 и более грамма спирта на один литр крови. Об этом пишет «Интерфакс»

«Когда водителя не могут «продуть», потому что он или пьян в стельку, или ранен, у него могут взять только кровь. МВД сейчас наблюдает такую картину: когда находят алкоголь в крови водителя, то врач не пишет, что водитель находится в состоянии опьянения, так как Минздрав ему это запрещает, ссылаясь на отсутствие в законодательстве норматива по крови», — ранее отмечал первый заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков

Сегодня статья 12.8 КоАП предусматривает, что за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, взимается в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Аналогичное административное наказание предусмотрено и за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.