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В Севастополе салоны маршрутных автобусов стали агитационными площадками по популяризации государственных услуг
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В Севастополе салоны маршрутных автобусов стали агитационными площадками по популяризации государственных услуг 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
На десяти городских маршрутах движения общественного транспорта автоинспекторы провели информационно — разъяснительную акцию среди водителей и пассажиров по применению госуслуг, разместив в салонах автобусов тематические рекламные листовки.
Сотрудники ГИБДД продолжают активно пропагандировать возможности Единого портала государственных услуг не только для владельцев транспортных средств, но и других граждан, которые могут реализовать свои потребности с удобством для себя и экономией семейного бюджета на 30% при оплате государственной пошлины.
Специальные тематические листовки и буклеты, которые автоинспекторы раздавали пассажирам и водителям транспортных средств, призваны научить горожан зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru и подать заявление на получение паспорта, справки об отсутствии или наличии судимости, проверить онлайн штрафы, а при их наличии оплатить со скидкой в 50% и другие.
Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения: госуслуги — проще, чем кажется!
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