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На трассе «Вятка» «Рено Логан» столкнулся с «Фольксвагеном»
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На трассе «Вятка» «Рено Логан» столкнулся с «Фольксвагеном» 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
26 марта на трассе «Вятка» произошла авария. Там автомобиль «Рено Логан» выехал на встречную полосу. Об этом сообищил в УГИБДД УМВД России по Кировской области.
ДТП произошло в 17:44 на 10-ом км федеральной автодороги. По предварительным данным, женщина, управляя автомобилем «Рено Логан», не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Фольксваген».
Кузов «Рено» был серьезно помят, у иномарки вылетели стекла, но в результате аварии никто не пострадал. Сейчас автоинспекторы устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Фото — УГИБДД УМВД России по Кировской области
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