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Лихача на «Мерседесе», протаранившего маршрутку с детьми в Москве, наказали
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Лихача на «Мерседесе», протаранившего маршрутку с детьми в Москве, наказали 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Инцидент, напомним, произошел 12 ноября 2017 года на ул. Обручева в Москве. Студент второго курса Российского государственного университета нефти и газа им. И. Губкина в состоянии наркотического опьянения вел внедорожник GL 450 с превышением скорости. На светофоре водитель резко перестроился из четвертой во вторую полосу, выехал на перекресток на красный свет и врезался в маршрутку с пассажирами. От удара микроавтобус Iveco завалился на бок.
В результате аварии пострадали шесть человек, еще двоим, в том числе несовершеннолетнему ребенку, был причинен тяжкий вред здоровью.
В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
27 марта суд приговорил водителя внедорожника к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, студент был лишен прав на 24 месяца.
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