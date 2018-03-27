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В Пензе советское авто протаранило светофор у памятника Победы
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В Пензе советское авто протаранило светофор у памятника Победы 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе рядом с памятником Победы отечественная легковушка не вписалась в поворот и на скорости влетела в светофорный столб.
Об инциденте сообщают подписчики группы «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».
По информации очевидцев, авария случилась накануне днем. Пензенцы недоумевают, как можно было протаранить столб.
«Он забыл что за рулём, думал пешком идёт», — пошутил один из участников сообщества.
«Советское авто, баранка тяжелая», — попытался оправдать водителя один из подписчиков.
По словам горожан, в этот светофор часто врезаются машины.
«Сколько раз его сносили уже и меняли, не счесть», — написал один из горожан.
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