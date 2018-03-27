В Сызрани на ночь закроют железнодорожный переезд

Переезд, находящийся неподалеку от обувной фабрики, будет закрыт для автотранспорта в ночь со вторника на среду.

О прекращении движения через железнодорожный переезд по улице Казанская

сообщает комитет ЖКХ администрации Сызрани . Причина — плановые ремонтные работы на путях 7 км перегона Сызрань-город — Кашпир.

Ограничения начнут действовать сегодня, 27 марта, с 11 часов вечера. О невозможности проезда водителям сообщат специальные дорожные знаки. Возобновить движение обещают завтра после 5 часов утра.