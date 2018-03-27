В Нижневартовске судят водителя иномарки, сбившего пешехода 

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе окружной прокуратуры, местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). В результате аварии здоровью пешехода был причинен тяжкий вред.
«В декабре 2017 года в утреннее время водитель автомобиля марки «Ниссан», двигаясь по ул. 60 лет Октября г. Нижневартовска, наблюдая на значительном расстоянии пешехода, имея возможность применить торможение и оставить транспортное средство, продолжил движение и допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть улицы», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Фото Евгения Поторочина