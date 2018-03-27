В Нижневартовске судят водителя иномарки, сбившего пешехода

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе окружной прокуратуры, местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). В результате аварии здоровью пешехода был причинен тяжкий вред.