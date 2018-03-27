Пензенское УГИБДД сообщают об ограничениях движения для автобусов при проведении ЧМ-2018 

Инспекторы УГИБДД по Пензенской области сообщают об ограничениях движения для автобусов при проведении чемпионата мира по футболу.
«Так, с 1 июня по 17 июля на территории городов Казань, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, а также с 1 по 30 июня на территории городов Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Саранск будет запрещен въезд автобусов, в том числе осуществляющих перевозки пассажиров в международном сообщении, регулярные перевозки пассажиров по межрегиональным маршрутам, перевозки пассажиров по заказам и для собственных нужд», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Въезд автобусов на этих городов во время проведения Чемпионата мира по футболу будет осуществляться при строгом соблюдении ряда требований. Во-первых, техническое состояние машины должно соответствовать требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации и требованиям технического регламента таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.
Во-вторых, при уведомлении перевозчиком или водителем автономной некоммерческой организации «Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года Российской Федерации» и передачи сведений в соответствующие территориальные органы МВД.