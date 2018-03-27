Ещё
Пензенское УГИБДД сообщают об ограничениях движения для автобусов при проведении ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пензенское УГИБДД сообщают об ограничениях движения для автобусов при проведении ЧМ-2018 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Инспекторы УГИБДД по Пензенской области сообщают об ограничениях движения для автобусов при проведении чемпионата мира по футболу.
«Так, с 1 июня по 17 июля на территории городов Казань, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, а также с 1 по 30 июня на территории городов Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Саранск будет запрещен въезд автобусов, в том числе осуществляющих перевозки пассажиров в международном сообщении, регулярные перевозки пассажиров по межрегиональным маршрутам, перевозки пассажиров по заказам и для собственных нужд», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Въезд автобусов на этих городов во время проведения Чемпионата мира по футболу будет осуществляться при строгом соблюдении ряда требований. Во-первых, техническое состояние машины должно соответствовать требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации и требованиям технического регламента таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.
Во-вторых, при уведомлении перевозчиком или водителем автономной некоммерческой организации «Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года Российской Федерации» и передачи сведений в соответствующие территориальные органы МВД.
PNZdrive: последние новости
На парковке пензенского ТЦ неизвестный пробил стекло автомобиля В Кузнецке иномарка задавила 17-летнего юношу Пензенцев насмешил «перебегавший не по правилам дорогу столб», в который влетела «Нива»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову250
Путин произвел перестановки в МИД63
Еще одна страна вышлет российского дипломата107
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»811
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово76
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
02:06
Контроль за парковкой в районе Выхино-Котельники усилили
Новости Москвы
00:57
Высота сугробов в Москве в 1,5 раза выше нормы
Погода Новости Москвы
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение