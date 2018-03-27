Пензенское УГИБДД сообщают об ограничениях движения для автобусов при проведении ЧМ-2018

Инспекторы УГИБДД по Пензенской области сообщают об ограничениях движения для автобусов при проведении чемпионата мира по футболу.

Въезд автобусов на этих городов во время проведения Чемпионата мира по футболу будет осуществляться при строгом соблюдении ряда требований. Во-первых, техническое состояние машины должно соответствовать требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации и требованиям технического регламента таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

Во-вторых, при уведомлении перевозчиком или водителем автономной некоммерческой организации «Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года Российской Федерации» и передачи сведений в соответствующие территориальные органы МВД.