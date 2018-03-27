Автомобилям с нечитаемыми государственными регистрационными номерами предусмотрен штраф

В условиях переменчивой весенней погоды сотрудники ГИБДД решили напомнить о постоянном контроле чистоты номерных знаков.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает водителям, что государственные регистрационные знаки должны быть читаемыми в целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики преступлений и правонарушений с участием транспортных средств.

Во-первых, читаемый регистрационный знак идентифицирует транспортное средство перед остальными участниками дорожного движения.

Во-вторых, водители автомобилей с читаемыми номерами, в случае если они покинут место ДТП, не уйдут от административной ответственности.

Номера считаются нечитаемыми, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака,

— сообщают сотрудники ГИБДД.

На данный момент за управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками предусмотрено наказание в виде предупреждения либо штрафа в размере 500 рублей.