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Автомобилям с нечитаемыми государственными регистрационными номерами предусмотрен штраф
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Автомобилям с нечитаемыми государственными регистрационными номерами предусмотрен штраф 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В условиях переменчивой весенней погоды сотрудники ГИБДД решили напомнить о постоянном контроле чистоты номерных знаков.
Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает водителям, что государственные регистрационные знаки должны быть читаемыми в целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики преступлений и правонарушений с участием транспортных средств.
Во-первых, читаемый регистрационный знак идентифицирует транспортное средство перед остальными участниками дорожного движения.
Во-вторых, водители автомобилей с читаемыми номерами, в случае если они покинут место ДТП, не уйдут от административной ответственности.
Номера считаются нечитаемыми, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака,
— сообщают сотрудники ГИБДД.
На данный момент за управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками предусмотрено наказание в виде предупреждения либо штрафа в размере 500 рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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