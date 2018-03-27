Неизвестные требуют от владельца таксопарка 5 млн за сгоревший Gelandewagen Тимати

Артур Мартиросян — владелец таксопарка. Его такси столкнулось с машиной охраны Тимати . В разговоре с «360» он признался, что недавно ему звонили, а потом даже приходили домой неизвестные и требовали вернуть деньги за сгоревшее авто артиста. Были ли вымогатели людьми Тимати, он точно не знает.

Вымогатели звонили с неизвестного номера — предлагали встретиться и передать деньги. Однако Мартиросян заявил, что необходимой суммы у него нет, и он не собирается платить из-за аварию, в которой не виноват.

Мужчина рассказал, что заключил договор с таксистом на оказание услуг и именно нанятого водителя считает ответственным за ДТП.

Артур Мартиросян решил подать заявление в полицию. Владелец таксопарка считает, что вымогателями могут оказаться и сторонние лица, которые услышали о скандальном случае и решили на этом поживиться.

Мы не знаем, от кого приходили вымогатели. В принципе след идет туда (ред. — к Тимати), но почему они пришли, я не знаю. Я не думаю, что Тимати такой человек, что из-за пяти миллионов будет такие дела делать.

— Артур Мартиросян.

Вечером 3 марта автомобиль, в котором находились охранники Тимати, столкнулся с такси, врезался в столб и сгорел. Певец собирался получить компенсацию от таксопарка, которому принадлежит машина, протаранившая его Gelandewagen. Артист оценил свой ущерб в десять миллионов рублей. Когда представители компании отказались платить, то ее таксистов начали задерживать, а некоторые машины парка были объяволены в розыск.