Программу автошкол предложили преподавать с младших классов

Изучать ПДД одновременно с таблицей умножения, химией и историей начнут российские школьники в ближайшем будущем. Специальные автошкольные уроки для них будут проводить волонтеры ЦОДД и студенты МАДИ.

Как рассказал председатель Гильдии автошкол Сергей Лобарев , сейчас на обучение ПДД в школах отводится всего четыре часа в год. Для сравнения, на алгебру уходит целых 140 часов. Вместе с тем, как сетуют общественники, статистика ГИБДД постоянно показывает рост травматизма и гибели детей на дорогах. Так, за прошлый год в стране погибло 713 детей, а ранены оказались более 21 тысячи ребят.

Чтобы изменить ситуацию, эксперты разработали три обучающих блока для школьников. Первый — для учеников 3–4-х классов. Эти занятия будут проходить в игровой форме. Основными темами станут правила перехода дороги по зебре, поведение на велосипеде и в машине или автобусе в качестве пассажира. Кроме того, ребятам покажут жутковатые ролики с популярной среди их сверстников игрой «успел — не успел». Ее смысл — перебежать проезжаю часть как можно ближе к движущейся машине. Правда, показывать детям сам момент ДТП волонтеры не станут. Зато расскажут, что даже при небольшой скорости в 60 км/ч автомобиль проезжает 17 метров за секунду, и это расстояние может оказаться фатальным.

Для учеников постарше — с 5 по 8-й класс — программой предусмотрен настоящий курс медицины катастроф. Ученикам придется узнать, сколько времени требуется на заживление перелома ноги после аварии и сколько месяцев или даже лет уходит у жертв ДТП на реабилитацию. Кроме того, подростки научатся правильно вести себя на велосипеде. Ну а старшеклассникам придется освоить самый сложный даже по меркам многих бывалых водителей курс — сигналы регулировщика. По мнению разработчиков программы, она не только убережет юных пешеходов от риска оказаться под колесами, но и станет базой для поступления будущих автомобилистов в автошколы.

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