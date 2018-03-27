Поезд столкнулся с грузовиком на переезде в Карелии

Происшествие в Лахденпохском районе не повлияло на график движения поездов.

Инцидент произошел вчера, 26 марта, в 13:35 на железнодорожном переезде 208 км перегона Яккима — Элисенваара Октябрьской железной дороги. Как сообщили в пресс-службе ОЖД, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения поезда и автомобиля избежать не удалось.

В результате ДТП пострадавших нет. На график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Октябрьская железная дорога призвала водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.