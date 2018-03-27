Ещё
Регистратор запечатлел момент ДТП с летальным исходом в Ростовской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Регистратор запечатлел момент ДТП с летальным исходом в Ростовской области 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись в минувшее воскресенье, 25 марта, на трассе Волгодонск — Каменск.
Грузовик Volvo врезался в попутный «ВАЗ-2106», водитель которого, по предварительной информации, снизил скорость для того, чтобы совершить левый поворот.
От удара легковушку выбросило на встречную полосу, после чего она столкнулась с "КамАЗом"
После этого водитель «шестерки» оказался выброшен из салона на проезжую часть. Известно, что мужчин остался жив и был госпитализирован с серьезными повреждениями.
Его пассажиру повезло меньше — от полученных травм от скончался на месте ДТП, сообщают местные СМИ.
По одной из версий, автомобилем «ВАЗ» якобы управлял сотрудник правоохранительных органов, доставлявший задержанного в отдел полиции города Белая Калитва Ростовской области. Официально эти сведения пока не подтверждены.
Вести.Ru: последние новости
Незакрепленная труба упала с грузовика на легковое авто в Челябинске. Видео Самые долгие светофоры столицы: где стопорится движение, и как на это повлиять Полиция Иркутска ищет голого мужчину с цветком, угнавшего авто и обокравшего квартиру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову251
Путин произвел перестановки в МИД67
Еще одна страна вышлет российского дипломата115
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»810
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово79
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
02:06
Контроль за парковкой в районе Выхино-Котельники усилили
Новости Москвы
00:57
Высота сугробов в Москве в 1,5 раза выше нормы
Погода Новости Москвы
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение