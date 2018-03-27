Регистратор запечатлел момент ДТП с летальным исходом в Ростовской области 

Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись в минувшее воскресенье, 25 марта, на трассе Волгодонск — Каменск.
Грузовик Volvo врезался в попутный «ВАЗ-2106», водитель которого, по предварительной информации, снизил скорость для того, чтобы совершить левый поворот.
От удара легковушку выбросило на встречную полосу, после чего она столкнулась с "КамАЗом"
После этого водитель «шестерки» оказался выброшен из салона на проезжую часть. Известно, что мужчин остался жив и был госпитализирован с серьезными повреждениями.
Его пассажиру повезло меньше — от полученных травм от скончался на месте ДТП, сообщают местные СМИ.
По одной из версий, автомобилем «ВАЗ» якобы управлял сотрудник правоохранительных органов, доставлявший задержанного в отдел полиции города Белая Калитва Ростовской области. Официально эти сведения пока не подтверждены.