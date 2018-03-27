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Турок провалился в эскалатор и выжил
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Турок провалился в эскалатор и выжил 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Турции пассажир метро провалился в эскалатор во время часа пик. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.
Инцидент произошел на станции метро Аязана в Стамбуле. Люди спускались по остановленному эскалатору вниз, когда он неожиданно поехал, а в начале ленты образовалась дыра. Несколько человек упали друг на друга, а один мужчина провалился внутрь механизма. После его падения эскалатор еще некоторое время продолжал двигаться.
Вскоре на место происшествия прибыли спасатели, упавшего мужчину освободили через час после инцидента и доставили в больницу. Его состояние не уточняется.
Как сообщили сотрудники метро, эскалатор был сломан и перед ним стоял предупреждающий знак, но люди все равно продолжали им пользоваться.
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