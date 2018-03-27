Пешеход сбит неустановленным автомобилем в Павловском районе

ДТП произошло в четыре часа утра 26 марта на пятом километре автодороги Ворсма — Горбатово. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пострадал мужчина 1994 г.р. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом.