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Пешеход сбит неустановленным автомобилем в Павловском районе
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Пешеход сбит неустановленным автомобилем в Павловском районе 

Newsroom24 51 минуту назад
Фото: Newsroom24
Пешеход сбит неустановленным автомобилем в Павловском районе, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в четыре часа утра 26 марта на пятом километре автодороги Ворсма — Горбатово. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода.
В результате ДТП пострадал мужчина 1994 г.р. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом.
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