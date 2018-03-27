«Переходила дорогу в наушниках»: сбитая маршрутчиком челябинка умерла в больнице

20-летняя челябинка, которую сегодня днём на улице Хохрякова сбил водитель маршрутного такси №14, скончалась в приёмном покое ближайшей больницы. Спасти пострадавшую не удалось, несмотря на то, что скорая примчалась на место происшествия почти мгновенно.

— На улице Хохрякова была сбита женщина, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в наушниках, — рассказала 74.ru пресс-секретарь челябинского горздрава Ирина Пономарева . — Скорая приехала меньше, чем через минуту — проезжала с вызова рядом. Женщину в крайне тяжёлом, критическом, состоянии едва успели довезти до ближайшей больницы. В приёмном покое она скончалась.

По словам очевидцев, всё произошло на пешеходном переходе около остановки «Почта» на улице Хохрякова. Женщину на зебре ударило правой частью автобуса №14. На месте осталась лужа крови и в ней — наушники. По данным городской ГИБДД, ДТП произошло в 13:45 около дома № 10 на улице Хохрякова.

Ситуация с маршрутками в Челябинске достигла точки кипения: читатели завалили нас жалобами и видеофайлами с нарушениями водителей общественного транспорта. Поэтому сайт 74.ru и ГИБДД и городское управление транспорта запустили совместный проект «Лови маршрутку», в котором мы рассказываем о маршрутчиках, нарушающих Правила дорожного движения. Информацию о нарушителях присылайте по адресу Написать письмо. Пожалуйста, указывайте в теме письма «Нарушение общественного транспорта».

О том, как получить страховые выплаты, если вы пострадали в ДТП с маршруткой, читайте в нашем материале. О «маршруточном беспределе» в Челябинске — в статье 74.ru.