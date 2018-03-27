Пассажирка автобуса получила ушиб позвоночника после резкого торможения

Из-за резкой остановки транспорта в салоне упала и ушибла позвоночник пожилая женщина. Сейчас пострадавшая находится на амбулаторном лечении.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, водитель автобуса марки МАЗ двигался по своему обычному маршруту. Возле площади Бабушкина мужчина применил рабочее торможение. Из-за этого в салоне упала пожилая женщина, которая в этот момент находилась на сидении. Пассажирка ударилась спиной. Врачи диагностировали у нее ушиб позвоночника. Сейчас женщина находится на амбулаторном лечении.

Всего за 26 марта в городе зарегистрировано 21 ДТП. Трех водителей инспекторы задержали за управлением транспорта в состоянии опьянения, еще трое не имели водительского удостоверения.