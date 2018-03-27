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Обстоятельства гибели 17-летнего Белана будет расследовать Следком
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Обстоятельства гибели 17-летнего Белана будет расследовать Следком 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области
На нашу публикацию о трагической гибели 17-летнего суздальчанина Данилы Белана отреагировал Следственный комитет по Владимирской области. Следком принял решение инициировать передачу материалов от органов МВД в связи с широким общественным резонансом.
Напомним, что гибель Данилы в ДТП произошла в ночь с 3-го на 4-е марта, когда школьник принимал участие в «Суворовско-Ушаковских сборах», среди организаторов которых — две администрации (Суздальская районная и Павловского сельского поселения), епархия и местное казачество.
По данным полиции, на третий день сборов взрослые участники сборов устроили пьянку. В 11-ом часу ночи они вдруг решили отвезти макеты оружий из школы на базу. За руль поначалу сел один из организаторов сборов — Евгений Ильинский, но он был так пьян, что решил передать управление «Жигулями» 11-класснику Белану. На обратном пути случилось страшное «ДТП», в котором Данила погиб.
Но не так все просто. Родители Данилы нашли очевидцев аварии, которые утверждают: 17-летний Белан сидел на заднем сидении и был еще жив, и только потом, после смерти школьника, его тело пьяные взрослые перетащили на переднее сидение.
Остается добавить, что после запроса «ТВ-МИГ» свое расследование обстоятельств гибели школьника начала прокуратура.
Как сообщается в пресс-релизе, «Следственный комитет также будет готов рассмотреть материалы прокурорской проверки, в рамках которой надзорное ведомство изучает вопросы соблюдения законодательства при организации сборов. В ближайшее время в установленном законом порядке по данному вопросу будет принято решение».
«ТВ-МИГ» будет следить за развитием событий.
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