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Три моста реконструируют в Ростовской области в 2018 году
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Три моста реконструируют в Ростовской области в 2018 году 

АиФ Ростов 18 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, будут реконструированы мостовой переход через реку Сал на дороге с. Дубовское — х. Романов, переправа на дороге Шахты — х. Керчик-Савров, а также мост на дороге х. Усьман — пос. Веселый — Сальск.
В рамках реконструкции предусмотрено строительство новых мостов взамен старых.
Также в 2018 году планируется отремонтировать 101 участок дорог регионального значения протяженностью 268,1 км.
По итогам года предполагается ввести в эксплуатацию восемь новых участков дорог общей протяженностью свыше 10 км.
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