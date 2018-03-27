Три моста реконструируют в Ростовской области в 2018 году

Согласно информации из официальных источников, будут реконструированы мостовой переход через реку Сал на дороге с. Дубовское — х. Романов, переправа на дороге Шахты — х. Керчик-Савров, а также мост на дороге х. Усьман — пос. Веселый — Сальск В рамках реконструкции предусмотрено строительство новых мостов взамен старых. Также в 2018 году планируется отремонтировать 101 участок дорог регионального значения протяженностью 268,1 км. По итогам года предполагается ввести в эксплуатацию восемь новых участков дорог общей протяженностью свыше 10 км.