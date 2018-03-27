У казанской ГИБДД впереди 4 дня рейдов

У школьников начались весенние каникулы, а у ГИБДД началась горячая пора рейдов. В ближайшие дни особое внимание будут уделять автомобилистам, которые игнорируют правила перевозки детей в машинах и тем, кто не пропускает пешеходов.

27 и 29 марта, во вторник и в четверг, инспекторы обратят внимание на автомобилистов, которые игнорируют правила перевозки детей. Детей можно возить только в автокреслах. Кресла должны соответствовать возрасту и весу ребенка. Кстати, неправильно установленное кресло — тоже нарушение.

Вместе с инспекторами будут работать специалисты по делам несовершеннолетних. Они напомнят родителям об ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Размер штрафа для провинившихся автомобилистов — 3 000 рублей.

28 и 30 марта, в среду и в пятницу, будут ловить тех, кто не пропускает пешеходов. Водителей просят быть осторожными. Наледь, мокрый снег и талая вода усложняют процесс управления автомобилем. Это надо иметь в виду, приближаясь к пешеходным переходам, дорогам у школ, культурных заведений и остановок транспорта.

Размер штрафа для тех, кто не пропустил пешеходов — от 1 500 рублей.

Кстати, на пешеходов тоже обратят внимание. 28 и 30 марта усилят контроль за взрослыми пешеходами, которые неправильно переходят дорогу. ГИБДД напоминает: при движении в темное время суток используйте светоотражающие элементы в одежде. Так автомобилисты смогут вас распознать на расстоянии 350 метров.

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