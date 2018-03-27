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В центре Ростова мужчина нападал на людей с ножом
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В центре Ростова мужчина нападал на людей с ножом 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В центре Ростова, в воскресенье, 25 марта, мужчина с психическими наклонениями с ножом кидался на людей. Как рассказывают очевидцы, на проспекте Буденновском он нанес ножевое ранение молодому человеку. Знакомый пострадавшего при этом увернулся от удара.
Они стали убегать и звать на помощь, при этом нападавший гнался за ними до Комсомольской площади. Только здесь молодым людям встретилась полицейская машина, правоохранители из которой и задержали злоумышленника. При этом первую помощь пострадавшему оказать было некому.
«Происшествие собрало множество наблюдателей, в числе которых оказались как взрослые, так и дети, многие даже снимали инцидент на видео, но вызвать скорую помощь для пострадавшего никто не догадался», — отмечают в городских СМИ. В ходе разбирательств было установлено, что мужчина с ножом страдает психическими расстройствами. Сейчас он отправлен в медучреждение для лечения.
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