В центре Ростова мужчина нападал на людей с ножом

В центре Ростова, в воскресенье, 25 марта, мужчина с психическими наклонениями с ножом кидался на людей. Как рассказывают очевидцы, на проспекте Буденновском он нанес ножевое ранение молодому человеку. Знакомый пострадавшего при этом увернулся от удара.

Они стали убегать и звать на помощь, при этом нападавший гнался за ними до Комсомольской площади. Только здесь молодым людям встретилась полицейская машина, правоохранители из которой и задержали злоумышленника. При этом первую помощь пострадавшему оказать было некому.

«Происшествие собрало множество наблюдателей, в числе которых оказались как взрослые, так и дети, многие даже снимали инцидент на видео, но вызвать скорую помощь для пострадавшего никто не догадался», — отмечают в городских СМИ. В ходе разбирательств было установлено, что мужчина с ножом страдает психическими расстройствами. Сейчас он отправлен в медучреждение для лечения.