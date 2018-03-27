В Ставропольском районе ГАЗ 2788 врезался в КамАЗ, а в «ГАЗель» — «Гранта»

В понедельник, 26 марта, в 16:00, в Ставропольском районе, 26-летний мужчина, управлявший грузовиком ГАЗ 2788, следуя по автодороге М-5 «Урал» со стороны Самары , на 991 км трассы, водитель не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, не справился с рулевым управлением, в результате чего столкнулся с КамАЗом, двигавшимся в попутном направлении, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов После столкновения грузовиков, 38 летняя женщина, находившаяся за рулём автомашины «Лада Гранта», не выбравшая безопасную дистанцию, врезалась в ГАЗ 2788, заехав капотом под кузов. В результате дорожной аварии пострадали водитель ГАЗ 2788 и автомобилистка, управлявшая «Грантой», получили травмы головы. После оказания медицинской помощи пострадавшим назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.