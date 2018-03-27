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Угнанные в Петербурге большегрузы найдены в поле Ломоносовского района
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Угнанные в Петербурге большегрузы найдены в поле Ломоносовского района 

Ivyborg.ru 30 минут назад
Угнанные с проспекта Ленина в Петербурге большегрузы обнаружили в Ломоносовском районе. Их заметил автомобилист, проезжающий мимо. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ленобласти
В полицию Ломоносовского района утром 26 марта обратился автомобилист. Он рассказал, что проезжая мимо Красного Села заметил несколько большегрузов. Его удивило, что в чистом поле, недалеко от деревни Малое Карлино, стоят грузовики.
Прибывшие на место полицейские зафиксировали, что два из четырех грузовиков обгорели. Выяснилось, что КамАЗы были угнаны в ночь с 25 на 26 марта со стоянки на проспекте Ленина в Красносельском районе Петербурга.
Известно, что в ближайшие дни грузовики должны были сдать в аренду одной из петербургских компаний. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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