Угнанные в Петербурге большегрузы найдены в поле Ломоносовского района

Угнанные с проспекта Ленина в Петербурге большегрузы обнаружили в Ломоносовском районе. Их заметил автомобилист, проезжающий мимо. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ленобласти

В полицию Ломоносовского района утром 26 марта обратился автомобилист. Он рассказал, что проезжая мимо Красного Села заметил несколько большегрузов. Его удивило, что в чистом поле, недалеко от деревни Малое Карлино, стоят грузовики.

Прибывшие на место полицейские зафиксировали, что два из четырех грузовиков обгорели. Выяснилось, что КамАЗы были угнаны в ночь с 25 на 26 марта со стоянки на проспекте Ленина в Красносельском районе Петербурга.

Известно, что в ближайшие дни грузовики должны были сдать в аренду одной из петербургских компаний. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.