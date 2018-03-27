МВД раскрыло циничную аферу российских автодилеров

Официальный представитель МВД России Ирина Волк раскрыла любопытные подробности о сговоре российских автодилеров и циничной схеме обмана покупателей. Об этом сообщает «Российская Газета».

Нашумевшее дело о масштабном обмане покупателей автомобилей уже привело к многочисленным арестам и задержаниям: в настоящее время по делу проходит 19 человек, из автосалонов изъято 364 автомобиля. Число обманутых мошенниками-дилерами исчисляется, как минимум, десятками. Потерпевших вынуждали переплачивать за автомобили в разы больше их реальной стоимости.

По словам Ирины Волк, преступная группа автодилеров-мошенников была хорошо организована и даже применяла в отношении покупателей методы психологического воздействия для склонения к подписанию документов. Ранее данная схема обмана в уголовную практику не попадала.

Заспойлерили: автомобили с заводскими антикрыльями.

Клиентов заманивали значительным дисконтом, после чего оформляли кредит под высокий процент: покупатели были уверены, что быстро погасят задолженность из-за сильно заниженной стоимости автомобиля. После подписания всех бумаг оказывалось, автомобиля в нужной комплектации в наличии нет, однако можно взять модель чуть более высокого класса. Покупатели на это соглашались, поскольку, по заявлениям сотрудников салона, от покупки отказаться они уже не могли. В результате клиенты всё же получали автомобили, однако по цене, значительно превышающей рыночную, и на кабальных условиях.

Ещё одна схема предполагала «псевдоутилизацию»: обладателей старых машин заманивали обещаниями, что они получат новый автомобиль почти бесплатно, и те продавали ещё приличные транспортные средства за 100-200 тыс. рублей в обмен на обещание хорошей скидки. В результате таких сделок они несли значительные финансовые потери.

По данным правоохранителей, организованная преступная группа работала с 2013 года не менее чем в четырёх автосалонах Санкт-Петербурга . Список пострадавших от их действий пока уточняется.