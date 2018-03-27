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СК начал проверку инцидента с выпавшей из маршрутки шестилетней челябинкой
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СК начал проверку инцидента с выпавшей из маршрутки шестилетней челябинкой 

74.ru 56 минут назад
Фото: 74.ru
Следственный комитет начал проверку инцидента с шестилетней челябинкой, которая выпала из задней двери маршрутки. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК Владимир Шишков.
— В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, изложенные в сообщении средства массовой информации. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнил Владимир Шишков.
Происшествие случилось днём в субботу, 24 марта, на северо-западе Челябинска.
— В 14:30 у дома № 70 на улице Молодогвардейцев 55-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato допустил выпадение пассажира из салона через заднюю дверь, — сообщили ранее в городской ГИБДД. — Шестилетняя девочка получила телесные повреждения, ей рекомендовано амбулаторное лечение. В момент ДТП ребёнок был в конце салона с отцом.
Маршрут № 58 обслуживает ООО «Такси-Сервис».
Ещё одно происшествие с участием маршрутки произошло в минувшие выходные в Ленинском районе. По словам женщины, автобус зажал в дверях пассажирку с коляской и несколько метров протащил её за собой. Водитель маршрутки № 22, утверждает, что не трогался с места и после случившегося сразу открыл дверь. Об этом сообщили в администрации компании-перевозчика.
74.ru, ГИБДД и городское управление транспорта запустили совместный проект «Лови маршрутку», в котором мы рассказываем о перевозчиках, нарушающих Правила дорожного движения. Информацию о нарушителях присылайте по адресу Написать письмо. Пожалуйста, указывайте в теме письма «Нарушение общественного транспорта».
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