На оживленной остановке в Волгограде растет опасный провал

В Краснооктябрьском районе Волгограда в глубокой яме в скором времени рискуют оказаться пешеходы или машины. На улице Ватутина прямо на проезжей части на остановке общественного транспорта растет провал.

— Если ехать со стороны Тракторозаводского района по направлению в центр, то на остановке общественного транспорта на проезжей части в парковочном кармане можно заметить глубокую яму, — рассказал V1.ru местный житель.

По словам мужчины, пока еще отверстие не критичных размеров, но если не устранить проблему сегодня, растущая в размерах яма может очень скоро стать опасной ловушкой для зазевавшихся горожан или невнимательных водителей.

— Учитывая погоду и то, что решетка ливневки готова вот-вот провалиться вниз, провал в любой момент может стать причиной несчастья. В нее могут провалиться люди, животные, а также автомобили, — говорит волгоградец. — И это на оживленной дороге.

Вчера жители Дзержинского района Волгограда жаловались V1.ru на западню, которая поджидает их на остановке в микрорайоне Ангарский. На улице Раздольной после демонтажа торговых павильонов и коммунальных раскопок горожан встречает непролазная грязь. Людям приходится ждать транспорт на проезжей части.