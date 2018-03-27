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На оживленной остановке в Волгограде растет опасный провал
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На оживленной остановке в Волгограде растет опасный провал 

v1.ru 56 минут назад
Фото: v1.ru
В Краснооктябрьском районе Волгограда в глубокой яме в скором времени рискуют оказаться пешеходы или машины. На улице Ватутина прямо на проезжей части на остановке общественного транспорта растет провал.
— Если ехать со стороны Тракторозаводского района по направлению в центр, то на остановке общественного транспорта на проезжей части в парковочном кармане можно заметить глубокую яму, — рассказал V1.ru местный житель.
По словам мужчины, пока еще отверстие не критичных размеров, но если не устранить проблему сегодня, растущая в размерах яма может очень скоро стать опасной ловушкой для зазевавшихся горожан или невнимательных водителей.
— Учитывая погоду и то, что решетка ливневки готова вот-вот провалиться вниз, провал в любой момент может стать причиной несчастья. В нее могут провалиться люди, животные, а также автомобили, — говорит волгоградец. — И это на оживленной дороге.
Вчера жители Дзержинского района Волгограда жаловались V1.ru на западню, которая поджидает их на остановке в микрорайоне Ангарский. На улице Раздольной после демонтажа торговых павильонов и коммунальных раскопок горожан встречает непролазная грязь. Людям приходится ждать транспорт на проезжей части.
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