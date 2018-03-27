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«КамАЗ» зарегистрировал в Роспатенте облик новых автобусов
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«КамАЗ» зарегистрировал в Роспатенте облик новых автобусов 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
«КамАЗ» запатентовал дизайн новых городских автобусов. Об этом сообщает портал Аvtospravochnaya.com со ссылкой на сайт Роспатента.
Судя по эскизам, новые низкопольные городские автобусы НЕФАЗ-5299 внешне идентичны электробусам КАМАЗ-6282 второго поколения. Салон транспортных средств стал более современным и эргономичным. Длина и ширина автобуса увеличилась. По информации источника, у автобуса также стал шире проём задней двери, а в салоне появилось место для инвалидной коляски и откидная аппарель для её заезда.
Официальная премьера рестайлинговых автобусов «КамАЗа» состоялась на международной выставке коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017» в сентябре 2017 года. В январе 2018 года новые автобусы были показаны в Набережных Челнах.
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