«КамАЗ» зарегистрировал в Роспатенте облик новых автобусов

«КамАЗ» запатентовал дизайн новых городских автобусов. Об этом сообщает портал Аvtospravochnaya.com со ссылкой на сайт Роспатента.

Судя по эскизам, новые низкопольные городские автобусы НЕФАЗ-5299 внешне идентичны электробусам КАМАЗ-6282 второго поколения. Салон транспортных средств стал более современным и эргономичным. Длина и ширина автобуса увеличилась. По информации источника, у автобуса также стал шире проём задней двери, а в салоне появилось место для инвалидной коляски и откидная аппарель для её заезда.

Официальная премьера рестайлинговых автобусов «КамАЗа» состоялась на международной выставке коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017» в сентябре 2017 года. В январе 2018 года новые автобусы были показаны в Набережных Челнах.