Под Октябрьским мостом в Липецке нашли мёртвую пару 

26 марта под Октябрьским мостом в Липецке в автомобиле Niva Chevrolet очевидцы нашли обнажённую мёртвую пару.
Следователи уже установили личности погибших — это 35-летний мужчина и 30-летняя женщина.
По предварительным данным, пара могла отравиться угарным газом, так как окна и двери в машине были плотно закрыты, либо умереть от передозировки наркотиками. Вторая версия возникла после того, как в машине нашли пакетик с наркотиками.
«По факту обнаружения тел мужчины и женщины проводится доследственная проверка. Точные причины смерти можно будет назвать после судебно-медицинской экспертизы», — отметила руководитель пресс-службы СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова.