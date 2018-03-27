Под Октябрьским мостом в Липецке нашли мёртвую пару

26 марта под Октябрьским мостом в Липецке в автомобиле Niva Chevrolet очевидцы нашли обнажённую мёртвую пару.

Следователи уже установили личности погибших — это 35-летний мужчина и 30-летняя женщина.

По предварительным данным, пара могла отравиться угарным газом, так как окна и двери в машине были плотно закрыты, либо умереть от передозировки наркотиками. Вторая версия возникла после того, как в машине нашли пакетик с наркотиками.