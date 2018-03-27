Ещё
Под Октябрьским мостом в Липецке нашли мёртвую пару
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Октябрьским мостом в Липецке нашли мёртвую пару 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
26 марта под Октябрьским мостом в Липецке в автомобиле Niva Chevrolet очевидцы нашли обнажённую мёртвую пару.
Следователи уже установили личности погибших — это 35-летний мужчина и 30-летняя женщина.
По предварительным данным, пара могла отравиться угарным газом, так как окна и двери в машине были плотно закрыты, либо умереть от передозировки наркотиками. Вторая версия возникла после того, как в машине нашли пакетик с наркотиками.
«По факту обнаружения тел мужчины и женщины проводится доследственная проверка. Точные причины смерти можно будет назвать после судебно-медицинской экспертизы», — отметила руководитель пресс-службы СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова.
АиФ: последние новости
В Тамбовской области в тройном столкновении погиб водитель «четвёрки» Липецкая Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП на улице Союзная В Орловской области погиб водитель перевернувшейся легковушки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина314
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева203
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову168
Трамп начал терять уважение Путина132
Жизнь зла
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
00:29
Над Москвой прольется весенний звездопад
Новости Москвы
02:06
Более 700 литров чая раздали у закрытых станций метро
Новости Москвы
00:46
На ВДНХ модернизируют павильон
Новости Москвы
20:00
Рядом с метро «Шелепиха» построят квартал реновации
Новости Москвы Недвижимость
01:00
Власти утвердили проект планировки промзоны «Медведково»
Новости Москвы Другое
00:43
Снимок Плющенко и Рудковской жестко раскритиковали
Шоу-бизнес
00:43
Собянин открыл городок Росгвардии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение