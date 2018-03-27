В Воронеже на видео попал опасный манёвр таксиста

Водитель путался уйти от столкновения с иномаркой и едва не врезался в другую машину. В Воронеже на видео попал опасный манёвр таксиста, который пытаясь уйти от ДТП с иномаркой, едва не столкнулся с авто на встречке. Ролик с инцидентом опубликовал один из автомобилистов, участвовавших в событиях, в группе «Аварии и ДТП Воронежа» в «ВКонтакте». Запись была сделана 26 марта около 10 утра на Ленинском проспекте.

«Настроение» видео задают уже первые кадры — два пожилых человека переходят дорогу в нескольких десятках метров от пешеходного перехода. Когда же автор ролика достигает «зебры», там его ждёт другая опасность. На встречной полосе перед переходом затормозила иномарка, а сзади неё ехал таксист. И, чтобы избежать столкновения, последний не придумал ничего лучше, чем через двойную сплошную выехать на дорогу перед автором ролика. Этот манёвр едва не привёл к аварии, но, к счастью, реакция владельца видеорегистратора помогла этого избежать.