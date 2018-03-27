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В Слободском произошла авария во время буксировки автомобиля
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В Слободском произошла авария во время буксировки автомобиля 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области.
ДТП произошло в 15:10 у дома №27 по Вятскому тракту. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Ауди 80» буксировал автомобиль «Ровер 75». При повороте налево мужчина не убедился в безопасности и не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю «Ниссан».
Иномарка въехала в «Ровер». 30-летний водитель буксируемого автомобиля получил травмы, госпитализация не потребовалась.
Установлено, что водитель «Ауди» был трезв. Все обстоятельства аварии сейчас уточняются.
Фото — УГИБДД УМВД России по Кировской области
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