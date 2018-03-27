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На улице Марата в Петербурге закроют движение транспорта
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На улице Марата в Петербурге закроют движение транспорта 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Об этом сообщили в пресс-службе городской государственной административно-технической инспекции. Ограничение будет действовать с 28 марта по 4 мая на участке от Багратионовского сквера к Звенигородской улице. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» начнет работы по прокладке водопровода.
Также с 30 марта по 2 апреля из-за прокладки водопровода власти ограничат движение транспорта по улице Красного Текстильщика на участке от улицы Моисеенко до Тульской улицы, а с 1 апреля по 30 апреля будет закрыто движение по Пинскому переулку. На тот же период ограничат движение автомобилей по Петроградской набережной в створе Пинского переулка. На участке продолжаются работы по прокладке канализации.
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