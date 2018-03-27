Маршрутка сбила женщину в Советском районе

26 марта на улице Козицкого в Советском районе автобус ПАЗ наехал на 34-летнюю женщину. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 19.45. В результате женщину с переломом руки доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи отпустили домой.

За рулем автобуса, следующего по маршруту № 41, находился 25-летний водитель с шестилетним стажем управления транспортным средством. Пострадавшая переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Напомним, шестилетний мальчик пострадал в ДТП в Канавинском районе.