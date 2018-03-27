На «Коле» фургон врезался в микроавтобус с детьми

Утром 27 марта на 200-м км автодороги «Кола» столкнулись «Фиат Дукато» и «Газель», сообщили в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла в Лодейнопольском районе.

В микроавтобусе находились пятеро детей с сопровождающим их взрослым. Дети ехали на областную олимпиаду. Пострадавших нет, но пассажиров решили дополнительно обследовать в больнице.

По версии дорожной полиции, водитель фургона превысил скорость и врезался в «Газель», которая двигалась в попутном направлении.