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На «Коле» фургон врезался в микроавтобус с детьми
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На «Коле» фургон врезался в микроавтобус с детьми 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Утром 27 марта на 200-м км автодороги «Кола» столкнулись «Фиат Дукато» и «Газель», сообщили в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла в Лодейнопольском районе.
В микроавтобусе находились пятеро детей с сопровождающим их взрослым. Дети ехали на областную олимпиаду. Пострадавших нет, но пассажиров решили дополнительно обследовать в больнице.
По версии дорожной полиции, водитель фургона превысил скорость и врезался в «Газель», которая двигалась в попутном направлении.
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