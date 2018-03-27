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В Котласском районе водитель фургона не поделил дорогу с LADA Samara
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В Котласском районе водитель фургона не поделил дорогу с LADA Samara 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
В Котласском районе в ДТП столкнулись фургон и LADA Samara. Авария произошла около восьми утра в понедельник на трассе Котлас — Коряжма — Виледь — Ильинско-Подомское. 30-летний водитель ГАЗа не выдержал безопасную дистанцию до ехавшей впереди отечественной легковушки, которая поворачивала направо. От удара пострадал хозяин ВАЗа, у него сотрясение головного мозга, сообщают в областной Госавтоинспекции.
В этот же день в Каргопольском районе на первом километре дороги Шелоховская — Озерко — Погост под колеса «Шевроле-Нивы» попал лежавший на дороге мужчина. 47-летний пострадавший в коме был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.
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