В Котласском районе водитель фургона не поделил дорогу с LADA Samara

В Котласском районе в ДТП столкнулись фургон и LADA Samara. Авария произошла около восьми утра в понедельник на трассе Котлас Коряжма — Виледь — Ильинско-Подомское. 30-летний водитель ГАЗа не выдержал безопасную дистанцию до ехавшей впереди отечественной легковушки, которая поворачивала направо. От удара пострадал хозяин ВАЗа, у него сотрясение головного мозга, сообщают в областной Госавтоинспекции

В этот же день в Каргопольском районе на первом километре дороги Шелоховская — Озерко — Погост под колеса «Шевроле-Нивы» попал лежавший на дороге мужчина. 47-летний пострадавший в коме был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.