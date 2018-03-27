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Авария с двумя грузовиками парализовала движение по Мочищенскому шоссе
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Авария с двумя грузовиками парализовала движение по Мочищенскому шоссе 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 27 марта на Мочищенском шоссе столкнулись грузовики MAN и Iveco — из-за ДТП образовалась глухая пробка.
Авария произошла около 13:40 недалеко от остановки «Сады Учитель».
«MAN и Iveco двигались по Мочищенскому шоссе со стороны Дачного шоссе в сторону улицы Кедровой. «Ман» двигался по второй полосе, «Ивеко» в крайней правой. Оба поворачивали на Кедровую, «Ман» ехал прямо, у Iveco было смещение дороги влево, и он начал перестраиваться. Не пропустил «Maн», в результате чего и произошло ДТП. Водитель «Ивеко» утверждает, что ехал прямо, никому не мешал в крайнем правом ряду. Водитель «Ман» не увидел и зацепил его заднюю часть», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, в ДТП никто не пострадал, но две полосы со стороны Мочищенского шоссе оказались перекрыты. По информации сервиса Яндекс. Пробки, в 14:40 скорость движения по этому участку дороги на превышала 7км/ч. Сейчас участники аварии ждут сотрудников ГИБДД.
Вчера утром на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска столкнулись грузовик МАЗ и самосвал Howo. Из-за аварии проезд по Станционной был затруднён несколько часов.
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