Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днём, 27 марта, на автодороге М-2 «Крым» в Орловской области.
По информации пресс-службы УМВД по Орловской области, около 15 часов 45 минут автомобиль «ГАЗ» двигался со стороны Мценска в направлении Орла. В районе 348 км трассы у машины произошло отсоединение колеса. Отлетев, колесо попало в автомобиль «Пежо», которым управляла 32-летняя автоледи. Машина получила механические повреждения.
На месте ДТП работали сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии выясняются.
Сообщение На орловской трассе колесо от ГАЗа протаранило автоледи на «Пежо» появились сначала на РИА 57.