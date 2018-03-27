Машину тюменца, припаркованную у детского сада, расстреляли из пневматики 

Вчера, 26 марта, на улице Садовой в районе дома №94 неизвестный открыл стрельбу по стоящим автомобилям. Предварительно, стреляли из пневматического пистолета. Пуля попала в автомобиль тюменца Александра Дудолатова. — Я в районе 19 часов забирал сестру со спортивной школы. Сели в машину и собирались ехать, как вдруг что-то ударило по капоту. Подумал, что камень прилетел. Потом вышел, смотрю, что капот пробило, — рассказывает автовладелец. Рядом с местом выстрела находится несколько детских садов. Тюменец опасается, что неизвестный может выстрелить в ребенка. Александр предполагает, что стрелок находился выше четвертого этажа ближайшего жилого дома, так как этажи ниже попали в объектив видеорегистратора. Заявление в полицию уже подано. В пресс-службе УМВД по Тюмени подтвердили информацию. По данному инциденту проводится проверка.