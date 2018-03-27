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Проект мотивации водителей помог логистическому оператору на 30% снизить текучку кадров
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Проект мотивации водителей помог логистическому оператору на 30% снизить текучку кадров 

ТАСС 37 минут назад
Фото: planet-today.ru
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Программа мотивации водителей «Покорители дорог» помогла транспортно-логистическому оператору «Деловые линии» снизить текучку кадров на треть. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании.
"Новая система мотивации не только помогла более чем на 30% сократить текучесть водительского состава и привлечь 2400 новых водителей, но и поднять привлекательность всей профессии в глазах соискателей", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что программу «Покорители дорог» признали одной из лучших в рамках премии «HR-бренд», где она представлялась в номинации «Федерация».
"Налицо слаженная командная работа служб «Деловых Линий», в проекте эффективно использованы современные инструменты и HR-практики", — сказала представитель оргкомитета премии Нина Осовицкая. По ее словам, компания участвовала в самой конкурентной номинации, в которой было представлено 37 проектов, реализованных в регионах России, Москве и Санкт-Петербурге, и получила высокие оценки жюри.
В свою очередь, генеральный директор группы компаний «Деловых линий» Фарид Мадани заметил, что в результате реализации программы компания получила положительную обратную связь от самих водителей — как от текущих сотрудников, так и от тех, кто хочет присоединиться к команде. «А значит, мы правильно идем к нашей цели — быть лучшим работодателем для водителей в России», — подчеркнул он.
О программе
Проект «Покорители дорог» реализуется по всей стране и касается всех аспектов работы дальнобойщиков. В частности, для водителей-экспедиторов оптимизированы рабочие процессы, улучшены условия оплаты труда и система нематериальной мотивации, запущены персонифицированные рейтинги, организован конкурс профессионального мастерства «Лига профессионалов» и разработано отдельное мобильное приложение.
"Ежемесячно на уровне компании награждаются более 30 лучших водителей, а по итогам квартала лучший водитель получил в подарок автомобиль", — пояснили в пресс-службе компании. Также в группе компаний «Деловые линии» действует строгая система менеджмента качества стандарта ISO 9001:2015.
О компании
Группа компаний «Деловые линии» является одним из крупнейших транспортно-логистических операторов России, занимающим первое место как в сегменте перевозки сборных грузов, так и по объему складских площадей в управлении. Также «Деловые линии» лидирует среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка, включающего в себя порядка 4 тыс. машин ведущих мировых и российских производителей.
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