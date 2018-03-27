В Брюсселе таксисты заблокировали движение в рамках протестной акции 

Брюссельские таксисты проводят акцию протеста против водителей из сервиса такси Uber, которые, по их мнению, сбивают цены на перевозки в городе. Колонна из трехсот автомобилей заблокировала движение на основных трассах, сообщает РИА Новости.
К акции «улитка», когда автомашины движутся со скоростью на 20-30 километров в час меньше обычной, подключились коллеги из Франции, Швейцарии и Великобритании. Водители обвиняют конкурентов в недобросовестной конкуренции из-за более низких тарифов. Лишившиеся уже почти одной трети рынка таксисты требуют, чтобы власти обязали «бомбил» платить в казну налоги, как это делают водители такси.
Справка «РГ»
Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в ста городах мира. Компания получает от работающих на нее таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.