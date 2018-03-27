Видео: Китайский «учитель» самоуничтожился

Китайский водитель решил показать характер во время разборки на дороге, однако в итоге показал брюхо своего автомобиля. На видео двое автолюбителей поравнялись на дороге и оживленно спорят, после чего один из водителей решил «бортануть» своего оппонента. Но в результате машина с удивительной легкостью перевернулась, будто только ждала подходящего момента.

Ей осталось только хвостом завилять в знак того, что она, в отличие от хозяина, не хочет конфликта.

Читайте статью на QutoЧитайте также:Lynk&Co выбрала производственную площадку в ЕвропеВидео: Гонщики-ювелиры показывают, как проезжать затычные поворотыВидео: На что готовы гонщики ради победы