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Видео: Китайский «учитель» самоуничтожился
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Видео: Китайский «учитель» самоуничтожился 

Quto.ru 59 минут назад
Фото: Quto.ru
Китайский водитель решил показать характер во время разборки на дороге, однако в итоге показал брюхо своего автомобиля. На видео двое автолюбителей поравнялись на дороге и оживленно спорят, после чего один из водителей решил «бортануть» своего оппонента. Но в результате машина с удивительной легкостью перевернулась, будто только ждала подходящего момента.
Ей осталось только хвостом завилять в знак того, что она, в отличие от хозяина, не хочет конфликта.
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