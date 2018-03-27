Пьяный мужчина уснул во время прогулки с ребенком в Приморском крае 

Нетрезвый житель Владивостока во время прогулки с ребенком сожительницы уснул на улице. О случившемся заявили местные жители, сообщило ИА PrimaMedia.
Сотрудники полиции 26 марта получили сообщение, что 30-летний
житель Владивостока заснул в состоянии алкогольного опьянения на улице. В отношении мужчины организовали проверку. После медицинского обследования мальчика поместят в социально-реабилитационный
центр.
Школьник получил травму при работе на токарном станке в Свердловской области. Директора общеобразовательного учреждения привлекли к ответственности