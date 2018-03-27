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Пьяный мужчина уснул во время прогулки с ребенком в Приморском крае
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Пьяный мужчина уснул во время прогулки с ребенком в Приморском крае 

360tv.ru 58 минут назад
Нетрезвый житель Владивостока во время прогулки с ребенком сожительницы уснул на улице. О случившемся заявили местные жители, сообщило ИА PrimaMedia.
Сотрудники полиции 26 марта получили сообщение, что  30-летний
житель Владивостока заснул в состоянии алкогольного опьянения на улице. В отношении мужчины организовали проверку. После медицинского обследования мальчика поместят в  социально-реабилитационный
центр.
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