Пьяный мужчина уснул во время прогулки с ребенком в Приморском крае

Нетрезвый житель Владивостока во время прогулки с ребенком сожительницы уснул на улице. О случившемся заявили местные жители, сообщило ИА PrimaMedia. Сотрудники полиции 26 марта получили сообщение, что 30-летний житель Владивостока заснул в состоянии алкогольного опьянения на улице. В отношении мужчины организовали проверку. После медицинского обследования мальчика поместят в социально-реабилитационный центр. Школьник получил травму при работе на токарном станке в Свердловской области . Директора общеобразовательного учреждения привлекли к ответственности