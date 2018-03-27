На станции «Сызрань» током ударило двух детей, забравшихся на грузовой вагон

При выезде на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что два подростка в возрасте 11 и 12 лет забрались на грузовой вагон, стоявший под контактной сетью. Один из мальчиков коснулся высоковольтного провода, в результате чего произошло поражение электрическим током.

Полицейские сообщают, что он был госпитализирован в реанимационное отделение с предварительным диагнозом: ожоги 1-2 степени верхних и нижних конечностей (30-40%%). Второй получил менее значительные ожоги и от госпитализации отказался.

"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.