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На станции «Сызрань» током ударило двух детей, забравшихся на грузовой вагон
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На станции «Сызрань» током ударило двух детей, забравшихся на грузовой вагон 

Волга Ньюс 1 час назад
При выезде на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что два подростка в возрасте 11 и 12 лет забрались на грузовой вагон, стоявший под контактной сетью. Один из мальчиков коснулся высоковольтного провода, в результате чего произошло поражение электрическим током.
Полицейские сообщают, что он был госпитализирован в реанимационное отделение с предварительным диагнозом: ожоги 1-2 степени верхних и нижних конечностей (30-40%%). Второй получил менее значительные ожоги и от госпитализации отказался.
"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.
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